به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:کاروان سراسری ترویج بهره‌وری کشاورزی پس فروا در استان همزمان با سراسر کشور بمنظور بهینه‌سازی مصرف آب، ترویج کشت‌های سازگار با اقلیم و اصلاح ساختار الگوی کشت برگزار می‌شود.

بیک بکان افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت ملی، شناخت پیامد‌های تغییر اقلیم و ارائه راهکار‌های سازگاری با آن، تبیین نقش صندوق بیمه کشاورزی و تقویت نقش تشکل‌ها برای افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات آب‌وهوایی از محور‌های اصلی این کاروان است.

به گفته وی: تولیدکنندگان محصولات زراعی، تشکل‌ها و تعاونی‌ها، مددکاران ترویجی، تسهیل‌گران روستایی، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی می توانند در این کازوان شرکت کنند.