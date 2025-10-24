پخش زنده
رویداد الگوی کشت ملی با رویکرد تغییر اقلیم در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:کاروان سراسری ترویج بهرهوری کشاورزی پس فروا در استان همزمان با سراسر کشور بمنظور بهینهسازی مصرف آب، ترویج کشتهای سازگار با اقلیم و اصلاح ساختار الگوی کشت برگزار میشود.
بیک بکان افزود: نهادینهسازی فرهنگ الگوی کشت ملی، شناخت پیامدهای تغییر اقلیم و ارائه راهکارهای سازگاری با آن، تبیین نقش صندوق بیمه کشاورزی و تقویت نقش تشکلها برای افزایش تابآوری در برابر تغییرات آبوهوایی از محورهای اصلی این کاروان است.
به گفته وی: تولیدکنندگان محصولات زراعی، تشکلها و تعاونیها، مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی می توانند در این کازوان شرکت کنند.