رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان شمالی گفت: نیروهای اورژانس استان ۲۵ هزار و ۴۹ ماموریت در نیمه نخست امسال انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تقی رحمتی با بیان اینکه ۲۳ درصد از ماموریتهای اورژانس استان مربوط به حوادث ترافیکی بوده است، گفت: اورژانس خراسانشمالی پنج هزار و ۷۹۶ ماموریت مربوط به تصادف در این مدت انجام داده که سه هزار و ۷۴۹ مورد از آن در مناطق شهری و ۲ هزار و ۴۷ مورد در جادهها بوده است.
وی افزود: در ماموریتهای شهری تصادفات چهار هزار و ۱۵۱ نفر به بیمارستان اعزام و ۶۳ نفر در محل درمان شدند.
رحمتی ادامه داد: ۲ هزار و ۶۲۳ نفر نیز در ماموریتهای جادهای تصادفات استان به بیمارستان اعزام و ۵۱ نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند.
رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسانشمالی گفت: ۱۹ هزار و ۲۵۳ مورد از ماموریتهای اورژانس استان نیز در این مدت مربوط به ماموریتهای غیرتصادفی گزارش شده که بیشتر مربوط به ضعف و بی حالی، مشکلات قلبی، سقوط و مشکلات تنفسی است.
رحمتی گفت: ۲۹ هزار و ۳۰۷ تماس با اورژانس ۱۱۵ استان در این مدت گرفته شد که ۲۴ هزار و ۹۵۱ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد.
وی افزود: چهار هزار و ۲۱۰ مورد از آن مزاحمت تلفنی و چهار هزار و ۳۵۶ مورد نیز مربوط به سایر تماسها و ارایه مشاوره بوده است.