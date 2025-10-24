

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ محمدامیر کاظمی گفت: ساعت ۶ و۵۴ دقیقه یک سواری پژو ۴۰۵ واژگون شد که بر اثر این سانحه رانندگی، یک نفر جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، بی احتیاطی از جانب راننده پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از حمل بار نامتعارف (سوخت قاچاق) تشخیص داده شده است افزود: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند.