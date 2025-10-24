کارشناس هواشناسی گفت: پایداری نسبی جو در روز‌های آینده همراه با وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی، احتمال وقوع گرد و خاک محلی را در برخی مناطق افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی افزود: برای بعدازظهر امروز و امشب وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی را در سطح منطقه خواهیم داشت که ممکن است در برخی نقاط موجب بروز گرد و خاک محلی شود.

آخوندی همچنین از عبور امواج تراز میانی جو از اواخر وقت امشب تا بعدازظهر فردا خبر داد که موجب افزایش ابر در آسمان منطقه خواهد شد.

به گفته وی، در این مدت تغییرات محسوسی در دمای هوا مشاهده نخواهد شد.

کارشناس هواشناسی به حداقل دمای ثبت‌شده در صبح امروز اشاره کرد و گفت: در شهر آبگرم، دما به سه درجه رسید و در همان ساعت، دمای شهر قزوین هشت درجه ثبت شد.