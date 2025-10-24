به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز بویژه از ساعات بعدازظهر در برخی نقاط دریایی افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: آسمان استان غالبا صاف گاهی همراه با وزش ملایم باد و در طول روز غبار محلی مورد انتظار است.

وی گفت: دریای عمان تا نقاطی از شرق تنگه هرمز بویژه از ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد در دریای عمان در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود. وزش باد غربی تا اواخر وقت شنبه در این مناطق تداوم خواهد داشت و توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک صیادی و تفریحی اجتناب شود.

سی سی پور افزود: در ساعات صبح شنبه، با توجه به پایداری شرایط جوی، در بخش‌هایی از سواحل و جزایر خلیج فارس وقوع مه رقیق دور از انتظار نیست.

بیشتر بخوانید؛ صدور هشدار زرد دریایی در هرمزگان؛ یکم تا سوم آبان

به لحاظ دمایی تغییرات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.