خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، حشمت الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران افزود: نرخ فعلی نان، نرخ منصفانه‌ای است و تمامی هزینه‌ها در قیمت جدید لحاظ شده است؛ بنابراین، هیچ‌گونه توجیهی از هیچ نانوایی برای افزایش قیمت پذیرفته نخواهد بود.

عسگری تاکید کرد: نانوایی‌ها مکلف‌اند قیمت‌های مصوب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند. نظارت‌ها به‌صورت حداکثری ادامه دارد و طرح تشدید بازرسی‌ها همچنان برقرار است. بازرسان نیز به‌طور مستمر در سطح نانوایی‌ها حضور داشته و روند رصد و پایش را انجام می‌دهند.