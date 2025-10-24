قیمت نان افزایش نمییابد
معاون اقتصادی استانداری تهران گفت: هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حشمت الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران افزود: نرخ فعلی نان، نرخ منصفانهای است و تمامی هزینهها در قیمت جدید لحاظ شده است؛ بنابراین، هیچگونه توجیهی از هیچ نانوایی برای افزایش قیمت پذیرفته نخواهد بود.
عسگری تاکید کرد: نانواییها مکلفاند قیمتهای مصوب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند. نظارتها بهصورت حداکثری ادامه دارد و طرح تشدید بازرسیها همچنان برقرار است. بازرسان نیز بهطور مستمر در سطح نانواییها حضور داشته و روند رصد و پایش را انجام میدهند.