بویین میاندشت
جشنواره روستایی به میزبانی روستای ارمنی نشین زرنه
جشنواره روستایی به میزبانی روستای ارمنی نشین زرنه بویین میاندشت و با حضور اقوام این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: تنوع قومیتی دربویین میاندشت نشان دهنده آن است که این شهرستان از ظرفیتهای فرهنگی بسیار بالایی برخودار است که میتواند در کنار جاذبههای طبیعی زمینه توسعه گردشگری منطقه را فراهم کند.
محمود دروریشی افزود: سنتها وفرهنگهای بومی باید احیا وحفظ وبه نسلهای بعد منتقل شود به همین خاطر برگزاری جشنوارهها یکی از راههای شناسایی ومعرفی فرهنگهای بومی ومحلی منطقه است.
نماینده ارامنه جنوب ایران نیز گفت: این منطقه یکی ازمناطق منحصربهفرد کشور است چرا که ۵ قوم ترک، لر، ارمنی، فارس وگرج و دو دین اسلام ومسیحیت برادرانه در صلح وصفا درکنار یکدیگرزندگی میکنند و به کشاورزی، دامداری وسایر فعالیتها مشغول هستند.
گقارد منصوریان با اشاره به اینکه برای ما روستای ارمنی نشین وغیر ارمنی نشین دریک سطح هستند اضافه کرد: در بحث تخصیص اعتبارملی تلاش خواهم کرد روستای زرنه وسایر روستاهای این منطقه بطور ویژه لحاظ شوندتا زمینه رونق کشاورزی این منطقه فراهم شود.
