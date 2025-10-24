انحلال بانک آینده پایان راه برخورد با متخلفان این بانک نیست
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس در مسیر توقف روند غلط فعالیت بانک آینده گامهای مهمی برداشت تا حقوق عامه مردم و ذینفعان رعایت شود البته انحلال بانک آینده پایان مسیر برخورد با متخلفان این بانک نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی با اشاره به تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده، گفت: در دهه نود و رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی شاهد ناترازیهای جدی در حوزه منابع و مصارف بانکها و وامهای معوق زیادی بودیم و شروع اصلاحات در این روند با نظارت و پیگیریهای مجلس آغاز و امروز نیز خبر از انحلال بانک آینده رسیده است. اصلاح نظام بانکی باید به صورت جامع انجام و اقداماتی در حوزه سیاستگذاری برای همه بانکها انجام شود تا بانکها از بنگاه داری خارج و به کار اصلی خود در حوزه پولی بانکی برسند و عقلا و منطقاً نیز اولویت این تصمیمات باید شامل بانکهایی شود که ناترازی آنها عمق بیشتری دارد.
وی افزود: بانک آینده با تخلفات گسترده، اعتبار دستگاههای نظارتی را به مخاطره انداخته بود و باعث شده بود رقابت ناسالم در بازار پولی کشور شکل بگیرد و مردم عادی و سپرده گذاران خرد آن نیز در معرض آسیب قرار گرفته بودند، برخورد با این بانک آغازی برای پایان مدیریتهای غلط در حوزه بانکی و بازگشت اعتبار از دست رفته مقام ناظر در حوزه بانکی یعنی بانک مرکزی خواهد بود. بانک آینده در دورههای مختلف از قوانین و دستور عملهای بانکی تخطی کرده بود و به همین دلیل ضرورت توقف این روند در جهت صیانت از منافع عمومی اجتناب ناپذیر بود دستگاههای ناظر بر عملکرد بانکها نیز در همین مسیر تصمیم به انحلال آن را گرفته است البته اینکه این تصمیم چرا با تاخیر مواجه شده بود نیز در زمان خود قابل بررسی است چرا که ریشه بسیاری از ناترازیها در کشور ما ناترازی در حوزه تصمیم گیری است.
نماینده مردم بروجرد در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اضافه برداشتهای غیرقانونی، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و معوق شده و همچنین وضعیت کفایت سرمایه به شدت نگران کننده و نیز پرداخت تسهیلات کلان به یک شرکت زیر مجموعه خود بانک با استفاده از سپردههای مردم از جمله مشکلات بانک آینده بود که در صورت تاخیر بیشتر در تصمیم گیری برای آن آثار امنیتی و اقتصادی در جامعه داشت. مجلس و نمایندگان با حساسیت تذکرات فراوانی در این زمینه به دستگاههای مربوط داده بودند. مجلس در مسیر توقف روند غلط این بانک گامهای مهمی برداشته بود تا حقوق عامه مردم و ذی نفعان رعایت شده و آثار بعدی آن در جامعه باعث ایجاد مشکلات نشود البته باید توجه کرد انحلال بانک آینده پایان مسیر برخورد با متخلفان این بانک نیست و باید تمام اموال و داراییهایی که از طریق این بانک در اختیار افرادی قرار گرفته است که با رانت آنها را کسب کردهاند، گرفته شده و به صاحبان اصلی آن بازگردد و با این افراد برخورد شود.