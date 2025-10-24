پاکستان به همراه ۱۴ کشور اسلامی و ۲ سازمان بین‌المللی، تصویب دو لایحه غیرقانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و آن را تلاشی صهیونیستی برای تحمیل خودمختاری بر کرانه باختری اشغالی خواندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در بیانیه مشترک این کشور‌ها که یک نمونه از آن را وزارت امور خارجه پاکستان منتشر کرده، آمده است: اقدام اسرائیل در کرانه باختری ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و تلاش برای تحمیل خودمختاری و ایجاد شهرک‌های غیرقانونی باطل و غیرقانونی محسوب می‌شود.

پاکستان و کشور‌های اسلامی در این بیانیه بر نداشتن مشروعیت اقدامات اسرائیل در فلسطین، ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی و حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین از رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۲ اکتبر مبنی بر الزام اسرائیل به تأمین کمک‌های انسانی در غزه استقبال شد.

در بیانیه مذکور آمده است: اقدامات اسرائیل برای استفاده از قحطی به عنوان ابزار فشار و جلوگیری از کمک‌رسانی به فلسطینیان محکوم است و تنها ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل مطابق با مرز‌های قبل از سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند.

این بیانیه مشترک از سوی پاکستان، عربستان، قطر، اردن، اندونزی، ترکیه، جیبوتی، عمان، گامبیا، فلسطین، کویت، لیبی، مالزی، مصر، نیجریه و همچنین اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی (OIC) صادر شد.