به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری شهرستان بردسکن گفت: افراد مرتبط با این پرونده‌ها شناسایی و دستگیر شده‌اند.

حجت الاسلام محمد پور اسدالله افزود: لیستی از سایر افراد فعال در این زمینه تهیه شده است و به‌زودی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم درباره حرمت ربا، تأکید کرد: ربا در اسلام به‌صراحت حرام اعلام شده است و ربا تنها محدود به پول نیست، واگر در قرارداد‌های صوری، کالایی که قابل وزن باشد با اضافه عنوان شود، این نیز مصداق ربااست و باید از این موارد اجتناب شود.

وی با استناد به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اعلام کرد: هرگونه اختلال در نظام اقتصادی جامعه از طریق رباخواری، با سه نوع مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مبلغ ربا مواجه خواهد شد.

رئیس دادگستری بردسکن با هشدار جدی به رباخواران گفت: هرگونه اختلال در نظم اقتصادی کشور بدون هیچ‌گونه اغماض با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و ربا حتی از مواد مخدر نیز خانمان‌سوزتر است و باید با آن مقابله جدی صورت گیرد.