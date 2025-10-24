به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان غالبا صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط استان وزش ملایم باد و در طول روز غبار محلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریای عمان تا نقاطی از شرق تنگه هرمز بویژه از بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد در دریای عمان در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: وزش باد غربی تا اواخر وقت شنبه در این مناطق تداوم خواهد داشت و توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک صیادی و تفریحی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا صبح، با توجه به پایداری شرایط جوی، در بخش‌هایی از سواحل و جزایر خلیج فارس وقوع مه رقیق دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تغییرات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در برخی نقاط استان مورد انتظار است.