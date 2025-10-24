پخش زنده
امروز: -
رئیس کتابخانه مرجع گفت: ۳۲۶ عنوان کتاب کودک با موضوع مشاغل در کتابخانه مرجع بررسی و مطالعه شد در نتیجه این پژوهش مشخص شد که نویسندگان بیشتر به مشاغل تخصصی مانند معلم و پزشک پرداختهاند و سهم مشاغل دیگر، ازجمله امور دفتری و خدماتی، در کتابهای کودک بسیار کمتر است.
اعظم بزرگی رئیس کتابخانه مرجع در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: انتخاب شغل یکی از تصمیمهای مهم در زندگی هر فرد است. هرچند در سالهای ابتدایی، کودکان هنوز به انتخاب شغل فکر نمیکنند، اما آشنایی با مشاغل گوناگون به آنها کمک میکند تا درک بهتری از جامعه، داد و ستد و مهارتهای اجتماعی به دست آورند.
وی افزود:کتابخانه مرجع به عنوان منبع کتابهای تخصصی در رشتهها گوناگون است که پژوهشگران، محققان و نویسندگان زیادی برای انجام کارهای پژوهشی به این کتابخانه مراجعه میکنند.
رئیس کتابخانه مرجع گفت: ما در پژوهشی که درباره کتابهای کودک با موضوع مشاغل انجام دادیم به این نکته رسیدیم که نویسندگان خارجی و حتی ایرانی در کتاب تولید شده بیشتر به شغلهای تخصصی مانند مهندس، دکتر و معلم پرداختهاند.
خانم بزرگی گفت: شغلهایی مانند خیاطی، نقاشی، امور دفتری و از این دست مشاغل کمتر موردتوجه نویسندگان بوده است.
وی افزود: ما باید سعی کنیم در کتابهایمان حتی به شغل مادری و خانهداری هم توجه کنیم و به این موارد را به عنوان شغل به کودکان و نوجوان معرفی کنیم.
رئیس کتابخانه مرجع افزود: کانون پرورش فکری با برپایی نمایشگاه شامل کتابهایی درباره مشاغل فرصتی ایجاد میکند تا نویسندگان ببینند در چه زمینههایی آثار کافی وجود دارد و کدام مشاغل کمتر دیده شدهاند تا در آثار آینده خود به آنها بپردازند.
کتابخانه مرجع کانون یک کتابخانه تخصصی در حوزه ادبیات است که نزدیک به ۴۸ سال فعالیت دارد.