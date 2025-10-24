استاندار: طرح حذف گردنه سیبک (یکی از نقاط پرحادثه استان مرکزی) تا پیش از آغاز زمستان، اصلاح و بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی همراه با نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و شماری از مسئولان استان با حضور در محل اجرای طرح باند جدید جاده اراک به رباط میل و حذف گردنه سیبک (محدوده سنجان تا خانه میران)، گفت: این طرح پس از ۱۵ سال توقف، در دو ماه گذشته با رویکردی جهادی از سر گرفته شد و مقرر است پیش از آغاز فصل سرما بهره‌برداری شود.

مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: این مسیر به‌ویژه در فصل سرد سال به‌دلیل شیب تند، موجب بروز ترافیک سنگین و تصادفات می‌شد.

او با بیان این که تا کنون حدود نیمی از مسیر آسفالت شده است، ابراز داشت: بخشی از این محور در محدوده ورودی شهر قرار دارد که اجرای آن در حیطه مسئولیت شهرداری است و باید به‌صورت هم‌زمان با پروژه اصلی تکمیل و افتتاح شود.

استاندار مرکزی همچنین از اجرای چند طرح مکمل برای ارتقای ایمنی محور اراک-رباط میل خبر داد و گفت: عملیات نصب نیوجرسی و اجرای سیستم روشنایی در طول ۵.۵ کیلومتر از مسیر با هدف افزایش ایمنی و بهبود منظر راه در حال انجام است.