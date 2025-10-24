پخش زنده
تغییر الگوی کشت به سمت سورگوم علوفهای، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است که مردم منطقه درک کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برای توسعه کشتهاي کممصرف، برنامه جايگزيني محصولات علوفهاي با محصولاتِ با نياز آبي بالا، با هدف افزايش بهرهوري آب در هر مترمکعب و تأمين پايدار علوفه براي دامداران استان در حال اجراست.
موفقیتهای فردی مانند آقای محزون در روستای ملاحسن سملقان، به سرعت به یک حرکت جمعی تبدیل شده است. امروز، آمارها از استقبال گسترده کشاورزان حکایت دارد: سطح زیر کشت سورگوم علوفهای در کل شهرستان، به ۱۲ هکتار رسیده است که در کل استان خراسان شمالی، ۷۰ هکتار است.
این ۱۲ هکتار، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشاندهنده تغییر نگاه کشاورزان منطقه به سمت گیاهان علوفهای کمآبطلب است. تغییر الگوی کشت، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است و پایداری بخش دامداری و کشاورزی منطقه را در مقابل چالشهای آبی تضمین میکند.