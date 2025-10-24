فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در کمتر از ۲۴ ساعت در شهرستان دهلران خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی وقوع سرقت طلا از یک منزل مسکونی در شهرستان دهلران، دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی دهلران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند ردپای یک سارق سابقه‌دار را شناسایی کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهم در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی شد، ادامه داد: مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف ۳۰۰ گرم طلای آب‌شده و ۵ نیم‌سکه بهار آزادی مسروقه از مخفیگاه متهم، گفت: متهم در تحقیقات اولیه به سرقت منزل اعتراف کرد.

سردار سلمانی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: شهروندان با رعایت نکات ایمنی و اطلاع سریع موارد مشکوک به سامانه پلیسی ۱۱۰، از بروز سرقت پیشگیری کنند.