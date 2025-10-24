پخش زنده
دوره آموزشی «قرآن صاعد» به صورت مجازی ویژه گروه سنی ۱۸ سال به بالا برای بانوان سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه (س)، دوره آموزشی «قرآن صاعد» به همت واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث به صورت مجازی ویژه گروه سنی ۱۸ سال به بالا برای بانوان سراسر کشور برگزار میشود.
تعمیق ارتباط قلبی با خداوند از طریق فهم ترجمه و معارف ادعیه و زیارات از سرفصلها درسی این کارگاه آموزشی است که تدریس کارگاه را خانم رهنما برعهده دارد.
این کارگاه هر هفته یکشنبه و سهشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۱۵ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق لینک quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade در این دوره ثبت نام کنند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به شناسه @haramquran در پیام رسان ایتا مراجعه کنند.