به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه (س)، دوره آموزشی «قرآن صاعد» به همت واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث به صورت مجازی ویژه گروه سنی ۱۸ سال به بالا برای بانوان سراسر کشور برگزار می‌شود.

تعمیق ارتباط قلبی با خداوند از طریق فهم ترجمه و معارف ادعیه و زیارات از سرفصل‌ها درسی این کارگاه آموزشی است که تدریس کارگاه را خانم رهنما برعهده دارد.

این کارگاه هر هفته یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۱۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade در این دوره ثبت نام کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه @haramquran در پیام رسان ایتا مراجعه کنند.