به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور در مسیر‌های پرتردد شمال کشور اجرا می‌شود.

سردار کرمی‌اسد درباره محدودیت قطعی محور کرج–چالوس در روز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تردد در این محور از ساعات ظهر روز جمعه با تغییراتی همراه خواهد بود.

وی جزئیات اجرای طرح را به شرح زیر اعلام کرد:

از ساعت ۱۲ در آزادراه تهران–شمال، محدودیت تردد برای خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، اعمال می‌شود.

از ساعت ۱۳ محور از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به‌صورت کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت کم بودن حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا می‌شود.

سردار کرمی‌اسد افزود: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از ساعت تعیین‌شده در روز‌های اعمال محدودیت، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه حرکت نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به ادامه ممنوعیت تردد وسایل سنگین در محور هراز گفت: تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز همچنان ممنوع است و علاوه بر آن، کامیون‌ها و کامیونت‌ها – به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی – از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه دوم آبان اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در روز جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای محدودیت در محور فشم خبر داد و گفت: در روز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۰ تردد در این محور از انتهای مسیر (نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه اظهار کرد: از هموطنان درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل مقررات رانندگی، به هشدار‌های انتظامی توجه داشته باشند و از انجام سفر‌های غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

وی افزود: تمامی نیرو‌های پلیس راه و عوامل راهداری در محور‌های مواصلاتی شمال کشور در آماده‌باش کامل هستند و این طرح‌ها صرفاً با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک در ایام پرتردد پایان هفته اجرا می‌شود.