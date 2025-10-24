به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین و در پومسه تکواندو، زینب شهریاری صاحب مدال طلا شد؛ بهداد نقی ئی مدال طلا گرفت، تیم مختلط پومسه ایران، با ترکیب شهریاری و نقی ئی مقابل تیم تایلند به پیروزی رسید و سومین طلای کاروان ایران را به ارمغان آورد. سنا شایگان و امین حبیب‌زاده مدال برنز را به دست آوردند. در سایر رشته ها، در کبدی تیم‌های دختران وپسران با قبول شکست مقابل هند مدال نقره دریافت کردند. در بسکتبال سه نفره، تیم دختران ایران مقابل ازبکستان و اردن صاحب برتری شد، در والیبال دختران تیم ایران سه بر یک چین تایپه را برد، در هندبال، تیم پسران با برتری مقابل قزاقستان سومین پیروزی خود را ثیت کرد و در والیبال ساحلی ایران مغلوب قزاقستان شد.