به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدا شدن جسد فردی حدود ۳۵ سال در یکی از خیابان‌های قزوین، به سرعت ماموران انتظامی و پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و بی وقفه در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی و با به کارگیری ترفند‌های پلیسی وی را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

سردار طرهانی از اعتراف متهم در تحقیقات فنی پلیس به قتل جوان ۳۵ ساله خبر داد و افزود: متهم ۲۹ ساله، انگیزه خود از ارتکاب جنایت را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: متهم برای ادامه رسیدگی به جرم خود، تحت پیگرد مراجع ذیصلاح قرار گرفت.