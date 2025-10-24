دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت
فرمانده انتظامی استان از دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت با همت کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدا شدن جسد فردی حدود ۳۵ سال در یکی از خیابانهای قزوین، به سرعت ماموران انتظامی و پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و بی وقفه در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی و با به کارگیری ترفندهای پلیسی وی را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.
سردار طرهانی از اعتراف متهم در تحقیقات فنی پلیس به قتل جوان ۳۵ ساله خبر داد و افزود: متهم ۲۹ ساله، انگیزه خود از ارتکاب جنایت را اختلافات شخصی عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: متهم برای ادامه رسیدگی به جرم خود، تحت پیگرد مراجع ذیصلاح قرار گرفت.