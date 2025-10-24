مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد: سند ارتقای وضعیت زنان با هدف رسیدن به ۲۳ درصد مشارکت اقتصادی بانوان تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی گفت: برای حل دغدغه‌های بانوان در حوزه اقتصاد، لازم است حمایت دولت را داشته باشیم تا مسیر رشد زنان در عرصه اقتصادی هموار شود.

وی با اشاره به اقدامات دفتر امور بانوان استانداری افزود: دفتر امور بانوان در حال آماده کردن سند ارتقای وضعیت زنان است که با هدف رسیدن به ۲۳ درصد مشارکت اقتصادی بانوان تدوین شده و به زودی آماده خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری یزد تصریح کرد: با همراهی و حمایت دولت، فرصت‌های بیشتری برای حضور فعال زنان در اقتصاد استان ایجاد خواهد شد و نقش بانوان در توسعه اقتصادی یزد پررنگ‌تر می‌شود.