توقیف ۲۴ وسیله نقلیه متخلف در خرمآباد
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: در شبانه روز گذشته ۲۴ وسیله نقلیه متخلف در خرمآباد بهدلیل حرکات مخاطرهآمیز و نمایشی و ایجاد آلودگی صوتی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان، طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیهای که با حرکات پرخطر، حرکات نمایشی یا ایجاد آلودگی صوتی در سطح معابر و اطراف پارکها و تفرجگاهها موجب اخلال در نظم عمومی میشوند، طی ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان به اجرا درآمد.
سرهنگ محمد ملکشاهی افزود: در این طرح، تعداد ۲۴ وسیله نقلیه متخلف شامل ۱۸ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت شناسایی، توقیف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با بیان اینکه برخورد پلیس با مخلان نظم و آرامش اجتماعی جدی، مستمر و بدون مماشات است، تصریح کرد: رانندگانی که با انجام حرکات خطرناک، ایجاد صدای ناهنجار یا تغییر در وضعیت فنی وسایل نقلیه باعث سلب آسایش عمومی شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
سرهنگ ملکشاهی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار مخاطرهآمیز در سطح معابر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.