بازیهای آسیایی جوانان بحرین با حذف طاها جوادی نماینده وزن منهای ۴۸ کیلوگرم تکواندو ایران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی از صبح امروز (جمعه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که در نخستین مبارزه طاها جوادی با شکست برابر حریف خود از دور مسابقات کنار رفت.
در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم طاها جوادی از ایران در نخستین مسابقه خود به مصاف خالد عبدالله الشهرانی از عربستان رفت که در راند نخست با وجود برتری ۱۱ بر ۹ نسبت به حریف بدلیل ۵ اخطاره شدن این راند را واگذار کرد. در راند دوم نیز این تکواندوکار جوان با نتیجه ۹ بر ۳ مغلوب حریف شد تا در مجموع با شکست ۲ بر صفر از صعود به مرحله بعد باز بماند.
هدایت تیم پسران ایران برعهده فیضالله نفجم است و گیتا ویسی نیز تیم دختران را مربیگری میکند.