در هفته دوم مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور نفت و گاز گچساران امروز میزبان کسری گرمدره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان امروز با برگزاری ۳ دیدار پیگیری میشود.
پس از حدود ۱۵ روز لیگ برتر هندبال بانوان در حالی برگزار میشود که شاگردان نشمین شافعیان در گچساران از کسری گرمدره پذیرایی میکنند،
تیم نفت و نفت گاز گچساران امروز ۲ آبان ساعت ۱۱:۳۰ در دوگنبدان به مصاف کسری گرمدره میرود.
برنامه کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:
هفته دوم – جمعه – ۲ آبان ۱۴۰۴ –
نفت و گاز گچساران - کسری گرمدره
فولاد مبارکه سپاهان - زاگرس جنوبی
آذرخش هرمزگان - نامی نو اصفهان
هم اکنون و پس از برگزاری ۴ دیدار هفته نخست لیگ برتر سنگآهن بافق، سپاهان، استقلال و نفت گاز گچساران با ۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل در ردههای اول تا چهارم جدول ردهبندی قرار دارند.
تیمهای زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان، نامینو اصفهان و کسری گرمدره در ردههای بعدی جای گرفتهاند.