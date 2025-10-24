به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان امروز با برگزاری ۳ دیدار پیگیری می‌شود.

پس از حدود ۱۵ روز لیگ برتر هندبال بانوان در حالی برگزار می‌شود که شاگردان نشمین شافعیان در گچساران از کسری گرمدره پذیرایی می‌کنند،

تیم نفت و نفت گاز گچساران امروز ۲ آبان ساعت ۱۱:۳۰ در دوگنبدان به مصاف کسری گرمدره می‌رود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:

هفته دوم – جمعه – ۲ آبان ۱۴۰۴ –

نفت و گاز گچساران - کسری گرمدره

فولاد مبارکه سپاهان - زاگرس جنوبی

آذرخش هرمزگان - نامی نو اصفهان

هم اکنون و پس از برگزاری ۴ دیدار هفته نخست لیگ برتر سنگ‌آهن بافق، سپاهان، استقلال و نفت گاز گچساران با ۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار دارند.

تیم‌های زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان، نامی‌نو اصفهان و کسری گرمدره در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.