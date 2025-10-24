در پی حادثه تلف شدن یک خرس قهوه‌ای در منطقه سرچهان بر اثر برخورد با ماشین‌های برداشت ذرت ، چاره اندیشی سریع و هماهنگی بین دستگاهی در استان فارس آغاز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در پی حادثه تلف شدن یک خرس قهوه‌ای در منطقه سرچهان بر اثر برخورد با ماشین‌های برداشت ذرت ، چاره اندیشی سریع و هماهنگی بین دستگاهی در استان فارس آغاز شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، از تهیه و ابلاغ یک دستورالعمل تخصصی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی خبر داد.

لیلا جولایی افزود: پس از رایزنی‌ها با اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس، این دستورالعمل تهیه و به تمامی ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، کشاورزان در مناطق همجوار با زیستگاه‌های حیات وحش، موظف به اجرای تمهیدات ایمنی ویژه شده‌اند.

تغییر زمان برداشت محصول به ساعات روشنایی روز، استفاده از سیستم‌های روشنایی قوی روی ادوات کشاورزی، نصب تجهیدات هشدار دهنده صوتی و همچنین پایش و گشت زنی در مزارع پیش از آغاز عملیات برداشت، از جمله مفاد این دستورالعمل است.