دبیرکل جهاد اسلامی با تاکید بر اینکه تثبیت توافق آتشبس در نوار غزه منوط به پایبندی هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی، به اجرای مفاد این توافق است، اعلام کرد: تا زمانی که (رژیم) اسرائیل به آتشبس پایبند باشد، فلسطینیها نیز به آن متعهد خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زیاد النخاله در گفتوگو با شبکه «القاهره الاخباریه» گفت: نشستهای گروههای فلسطینی در قاهره با هدف تثبیت طرح آتشبس برگزار میشود و تلاشها بر تضمین پایبندی تمامی طرفها به توقف تجاوز علیه ملت فلسطین در نوار غزه متمرکز شده است.
وی افزود: جهاد اسلامی فلسطین دیدارهای دوجانبه و سهجانبهای با نمایندگان گروههای فلسطینی و همچنین نشستی با سرلشکر «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر برگزار کرده است.
النخاله خاطرنشان کرد که این نشستها به تفاهمهای روشن و مشخصی درباره سازوکارهای توقف جنگ و تضمین تداوم آن منجر شده است.
وی تاکید کرد: تحقق وحدت ملی در شرایط دشواری که ملت فلسطین پس از جنگ در نوار غزه با آن روبهرو است، به ضرورتی فوری و اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که اختلافات داخلی به پرونده فلسطین آسیب رسانده است و شرایط کنونی ایجاب میکند که تمامی نیروها اختلافات را کنار گذاشته و برای منافع ملت فلسطین و مقابله با طرحهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه، بهصورت مشترک عمل کنند. انشاءالله به راهحلی رضایتبخش و معقول برای ملت فلسطین دست خواهیم یافت.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی با ابراز قدردانی عمیق از تلاشهای مصر و قطر برای توقف تجاوز، تأکید کرد که این اقدامات بیانگر موضعگیری عربی در حمایت از ملت فلسطین و حق آنان برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه است.
وی افزود: قاهره بهطور اساسی برای تحقق آتشبس دائمی تلاش میکند و همچنین در تلاش است تا پایبندی تمامی طرفها به توافق را تضمین کرده و مراحل بعدی آن آغاز شود که شامل گشایش گذرگاهها، ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه و نیز آغاز روند بازسازی میشود.