نویسنده کتاب «اینگونه است زینب» که بازآفرینی اثر مرحوم نورالدین جزایری درباره حضرت زینب (س) است، گفت: هدفم این بود که ویژگی‌های حضرت را با زبانی ساده و روان به مخاطب امروز منتقل کنم.

محمود سوری، نویسنده کتاب " اینگونه است زینب" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:بسیاری از کتاب‌های تاریخی با گذر زمان توانایی ارتباط با مخاطب جدید را از دست می‌دهند.

وی گفت:یکی از این آثار ارزشمند، کتاب «الخصائص الزینبیه» مرحوم نورالدین جزایری است که در قالب چهل خصیصه ویژگی‌های حضرت زینب را بیان کرده، اما به دلیل قلم سنگین و استفاده زیاد از عربی، شاید برای مخاطب امروز قابل فهم نباشد.

سوری افزود: در این بازآفرینی تلاش کردم قلم کتاب روان شود، عربی‌نویسی‌ها حذف و ترجمه شوند و منابعی که جزایری از آنها استفاده کرده در پاورقی معرفی شوند تا خواننده بتواند با آرامش و درک بهتر با حضرت زینب آشنا شود.

او با اشاره به ساختار کتاب گفت: خصیصه‌های اول تا بیست و یکم ویژگی‌های حضرت را معرفی می‌کنند و از خصیصه بیست و دوم به بعد، زندگی حضرت زینب، همسرشان عبدالله بن جعفر و دوره حیاتشان را تشریح می‌کنم تا مخاطب با شخصیت والای ایشان بیشتر آشنا شود.

سوری گفت: هدفم این بود که مخاطب امروز بتواند با زبانی ساده و نزدیک به زمان خود، با خصائص و ارزش‌های تاریخی حضرت زینب ارتباط برقرار کند.

پیش از ۲۰۰ کتاب درباره حضرت زینب (س) به زبان فارسی، عربی نوشته شده است. در این میان ۱۳۵ کتاب عربی (خطی و چاپی)، ۱۵۳ کتاب به زبان فارسی (چاپی و غیرچاپی) منتشر شده است.