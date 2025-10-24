پخش زنده
امروز: -
کمتر از چند هفته پس از انتشار اخباری درباره حمله مسلحانه به خودروی رئیسجمهوری اکوادور، وی مدعی شد که هدف ترور با مواد سمی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «دانیل نوبوآ» در گفتوگو با شبکه تلویزیونی سیانان اعلام کرد: فرد ناشناسی قصد داشته است او را با شکلات و مربایی آغشته به مواد شیمیایی سمی مسموم کند.
وی با بیان اینکه آزمایشها وجود سه ماده سمی با غلظت بالا را در این خوراکیها تأیید کرده است و این امر نمیتواند تصادفی باشد، افزود: این مواد از خود بستهبندی یا ترکیبات اصلی شکلات و مربا نبوده و تیم امنیتی وی شکایتی رسمی را به دادستانی ارائه کرده است.
این دومین بار در ماههای اخیر است که دولت اکوادور از اقدام برای ترور رئیسجمهوری این کشور خبر میدهد. اوایل ماه جاری نیز خودروی نوبوآ در جریان تظاهرات بومیان معترض به گرانی سوخت، هدف پرتاب سنگ قرار گرفت. هرچند آثار گلوله بر بدنه خودرو مشاهده شد، اما مدرکی از محل حادثه یافت نشد.
اعتراضات بومیان که از ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) آغاز شده، موجب مسدود شدن جادههای مهم از جمله در استان «پیچینچا» شده است. برخی تحلیلگران معتقدند طرح موضوع ترور ممکن است با هدف نمایش خشونت معترضان و تقویت جایگاه سیاسی نوبوآ برنامه ریزی شده باشد.
اکوادور در آستانه برگزاری همهپرسی ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) قرار دارد. این همهپرسی در صورت تصویب، زمینه تدوین قانون اساسی سختگیرانهتری علیه جرائم مربوط به مواد مخدر را فراهم میکند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اکوادور که زمانی از امنترین کشورهای آمریکای لاتین بود، اکنون به مسیر اصلی ترانزیت کوکائین میان کلمبیا، پرو و بازارهای جهانی تبدیل شده و درگیر موج فزایندهای از قتل، انفجار خودرو و شورش در زندانهاست.