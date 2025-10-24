در حالی‌که به گفته رئیس‌جمهور اوکراین، کی‌یف رایزنی با کشور‌های اروپایی درباره دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاوک را آغاز کرده، ولادیمیر پوتین تأکید کرد که پاسخ روسیه به استفاده از این تسلیحات «بسیار قاطع و حتی شوکه‌کننده» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هشدار داده است که در صورت حمله به خاک این کشور با استفاده از موشک‌های دوربرد تاماهاوک، مسکو پاسخی قاطع، «اگر نگوییم بسیار شوکه‌کننده»، به این اقدام خواهد داد.

پوتین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تأکید کرد: «اگر با چنین تسلیحات دوربرد به خاک روسیه حمله شود، پاسخ بسیار قدرتمندی به آن داده خواهد شد، اگر نگوییم که پاسخ ما بسیار شوکه‌کننده خواهد بود.»

وی هشدار داد که پیش از اتخاذ چنین تصمیمی باید به‌خوبی درباره پیامد‌های این اقدام اندیشیده شود. رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت که بحث‌ها درباره احتمال ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین، صرفاً تلاشی برای تشدید وخامت اوضاع است.

در این رابطه، جورج گالووی، سیاستمدار معروف انگلیسی از کشور‌های اروپایی خواست تا به هشدار رئیس‌جمهور روسیه درباره پیامد‌های حملات احتمالی با موشک‌های تاماهاوک به روسیه توجه کنند. او گفت: «باید به هشدار پوتین گوش دهید. در غیر این صورت، اگر فرزندان‌تان به نحوی از این وضعیت جان سالم به در ببرند، شاید بتوانند توضیح دهند چه بر سر شما آمده است.»

زلنسکی: در حال گفت‌و‌گو با کشور‌های اروپایی برای دریافت موشک‌های تاماهاوک هستیم

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که پس از خودداری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تحویل موشک‌های دوربرد تاماهاوک به این کشور، کی‌یف گفت‌و‌گو‌هایی را با کشور‌های اروپایی درباره دریافت این نوع تسلیحات آغاز کرده است.

وی روز پنجشنبه در نشست شورای اروپا گفت: «تسلیحات دوربرد فقط در ایالات متحده وجود ندارد - برخی کشور‌های اروپایی نیز آن را دارند و از جمله موشک‌های تاماهاوک؛ و اوکراین هم‌اکنون رایزنی‌های دقیقی را با شماری از شرکای اروپایی در این زمینه انجام می‌دهد.»

هفته گذشته جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود که رئیس‌جمهور هنوز تصمیم نهایی درباره تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین اتخاذ نکرده است. وی یادآور شده بود که دولت ترامپ تمایل ندارد که وضعیت پیرامون اوکراین تشدید شود و تلاش طولانی‌مدت خود برای حل‌وفصل این مناقشه را ادامه خواهد داد.