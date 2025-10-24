پخش زنده
شبکه نمایش در ادامه تجلیل از فیلمسازان برجسته سینمای ایران، این هفته را به مرور آثار سیروس الوند اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از شنبه ۳ آبان تا پنجشنبه ۸ آبان، مجموعهای از فیلمهای شاخص این کارگردان از جمله «آوار»، «چهره»، «دستهای آلوده»، «مزاحم»، «ریشه در خون» و «هتل کارتن» روی آنتن میرود تا مخاطبان فرصتی دوباره برای تماشای بخشی از تاریخ سینمای اجتماعی ایران پیدا کنند.
فیلم «آوار» به کارگردانی سیروس الوند شنبه ۳ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم داستان پدری است که در روزهای آخر عمر پسرانش را گرد هم میآورد، مشکلات مختلف خانواده به بروز درگیریهای بین پسران میانجامد و در نهایت حادثهای اعضای خانواده را که سالها از هم دور بودهاند به هم نزدیک میکند.
هادی اسلامی، جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، آهو خردمند و محمد مطیع در این فیلم بازی میکنند.
فیلم «چهره» به کارگردانی سیروس الوند یکشنبه ۴ آبان ماه ساعت ۱۹ روانه انتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده: مهندس فریدون بهنام بعد از دوازده سال از آمریکا به ایران آمده و به طور اتفاقی دوست قدیمیاش مجید قانع را میبیند و بعد از چند بار رفت و آمد با خانواده دوستان مجید، از ثریا دختر سرهنگ مودت خواستگاری میکند.
بهنام قصد مجتمعسازی در خارج از تهران را دارد و از همه دوستان مجید میخواهد که در این سرمایهگذاری شرکت کنند و آنها هم به اتفاق همسرانشان همه اموالشان را پول نقد کرده و تحویل مهندس بهنام میدهند، اما...
ابوالفضل پورعرب، عاطفه رضوی، سعید پورصمیمی، گوهر خیراندیش، شیوا خنیانگر از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم «دستهای آلوده» به کارگردانی سیروس الوند دوشنبه ۵ آبان ماه ساعت ۱۹ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده: سیامک، دیبا، نادر و رویا چهار جوان هستند که دست به سرقتی بزرگ از یک مراسم عروسی اعیانی میزنند.
سیامک جواهرات سرقت شده را پیش نسرین که قصد دارد با او ازدواج کند، امانت میگذارد.
شرکای سیامک به همراه وی برای دریافت امانتیشان به سراغ نسرین میروند، اما نسرین را نمییابند و...
ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، امین حیایی، عسل بدیعی، الهام ایمانی، سعید پیردوست، شهاب عسگری، حدیث فولادوند و نیما فلاح در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «مزاحم» که آن را سیروس الوند در سال ۱۳۸۰ کارگردانی کرده است، سه شنبه ۶ آبان روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نیما دادگر و همسر جوانش غزل در حال بازی در یک فیلم هستند. تلفنهای مشکوک و متععد باعث ناراحتی نیما و غزل میشود و...
امین حیایی، خسرو شکیبایی، میترا حجار، همایون ارشادی، سعید پیردوست، نادیا دلدارگلچین و لعیا زنگنه دراین فیلم بازی کردهاند.
فیلم «ریشه در خون» محصول ۱۳۶۳ که توسط سیروس الوند کارگردانی شده، چهارشنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۹ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جوانی به نام حجت، که بر ضد قانون کاپیتولاسیو ن فعالیت میکند، قرار است به همراه رسول از روستایی به روستای دیگر منتقل شود.
حجت در حمله مأموران کشته میشود، اما قبل از مرگ کیف حامل اسناد خود را به رسول میدهد تا به روستای کلارآباد برساند، اما...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان اکبر زنجانپور، فرامرز قریبیان، حمید طاعتی، نعمت الله گرجی، زکریا هاشمی، جهانگیر الماسی، محمود علی زاده، علی کنگرلو و مختار سائقی را نام برد.
فیلم «هتل کارتن» محصول ۱۳۷۵ که توسط سیروس الوند کارگردانی شده، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۹ روی آنتن میرود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان احمد نجفی، بیتا فرهی، آرین خلج، سیروس ابراهیم زاده، سهیلا رضوی، سعید پیردوست، اکبر معززی، فرخ نعمتی، امین حیایی و رزیتا غفاری را نام برد.
این فیلمها روز بعد در ساعتهای ۳ و ۱۱ باز پخش خواهند شد.