به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، آرین سلیمی نماینده وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم تکواندو ایران در دور سوم مسابقات جهانی، مقابل «هاربر» از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او پس از یک دور استراحت در دور دوم «دنیل» از کوبا را در دو راند شکست داده بود.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جهانی تکواندو از امروز (جمعه دوم آبان) در ووشی چین آغاز شده است و تا هشتم آبان ادامه دارد.