پخش زنده
امروز: -
آرین سلیمی قهرمان تکواندو المپیک با شکست مقابل حریفش از دور رقابتهای جهانی چین کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، آرین سلیمی نماینده وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم تکواندو ایران در دور سوم مسابقات جهانی، مقابل «هاربر» از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
او پس از یک دور استراحت در دور دوم «دنیل» از کوبا را در دو راند شکست داده بود.
بیست و هفتمین دوره رقابتهای جهانی تکواندو از امروز (جمعه دوم آبان) در ووشی چین آغاز شده است و تا هشتم آبان ادامه دارد.