کوهنوردان و طبیعتدوستان درهمایشی از جنس مهربانی با طبیعت و حفظ محیط زیست در دامان طبیعت بکر مهاباد گرد هم آمدند تا علاوه بر انجام یک حرکت ورزشی، زمین را دوباره سبزتر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، صبح زود، بیش از صد کوهنورد و دوستدار محیطزیست با کولههای پر و گامهایی استوار مسیر کوههای اطراف روستای بایین دهری تا منطقه کوهستانی خداپرسته را در پیش گرفتند.
همایش کوهپیمایی و کاشت نهال به همت اداره ورزش و جوانان و با همکاری هیات کوهنوردی مهاباد برگزار شد تا پیامی روشن از عشق به زمین و حفظ محیطزیست مخابره کند.
در این حرکت گروهی، نهالهایی هم کاشته شد تا یادگار این روز سبز در دل طبیعت بماند. طبیعت مهاباد امروز نهتنها میزبان گامهای سبز کوهنوردان بود، بلکه شاهد رویش دوباره زندگی شد. همایشی که نشان داد عشق به طبیعت، مرز نمیشناسد و تا وقتی دلهایی سبز بتپد، زمین همچنان نفس خواهد کشید. تجلیل از فعالان محیط زیست و کوهنوردان پیشکسوت، پایان بخش این همایش بود.