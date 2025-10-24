شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان، امروز ساعت ۱۶ دیدار دو تیم ایران و آلمان را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان برگزاری مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان، شبکه ورزش امروز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶ رقابت بین دو تیم ایران و آلمان را با گزارش اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان از ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی مراکش انجام می‌شود.

تیم ملی هندبال ایران که با قهرمانی در آسیا سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کرده است در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است.