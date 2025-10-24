حذف ۳ نماینده ایران در دومین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۵
رقابت نمایندگان دختر و پسر ایران در دومین روز بازیهای آسیایی جوانان بحرین در ۱۲ رشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز رسمی بازیهای آسیایی جوانان بحرین، نمایندگان ایران در رشتههای گلف، تکواندو، دوچرخهسواری، دوومیدانی، مویتای، هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، بسکتبال سهنفره، بوکس، فوتسال، هندبال، والیبال، والیبال ساحلی به رقابت میپردازند.
نتایج نمایندگان ایران در روز دوم رسمی بازیها به شرح زیر است:
تکواندو
طاها جوادی: در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم در نخستین مسابقه خود به مصاف خالد عبدالله الشهرانی از عربستان رفت و با شکست دو بر صفر از صعود به مرحله بعد باز ماند.
محمدحسین تقیپور:با وجود برتری در راند نخست به دلیل ضربه حریف مصدوم شد و نتوانست به مسابقه ادامه دهد.
نتایج ایران در دومین روز بازیهای آسیایی بحرین/ حذف ۲ نماینده ایران
دوومیدانی
امیر عسگری در دور مقدماتی دو ۴۰۰ متر بامانع با ثبت رکورد ۵۶.۸۶ ثانیه ضمن ارتقای رکورد شخصیاش در جایگاه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.