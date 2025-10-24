پخش زنده
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» با حضور جمعی از کارگردانان فیلم کوتاه به بررسی جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخته و گفتگوی ویژه نیز با حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، محمدرضا مقدسیان و رضا صدیق در حضور جمعی از کارگردانان، به بررسی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران میپردازند.
گفتگوی ویژه این قسمت از برنامه با حضور بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران برگزار میشود.
جواد طوسی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «استیو» (Steve) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.