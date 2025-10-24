روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران در رشته هندبال با حضور برترین نوجوانان و جوانان کشور ، به میزبانی استان کرمانشاه در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اعلام کرد : درمرحله یک هشتم نهایی مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، نمایندگان شایسته استان کرمانشاه به مصاف نمایندگان استان خراسان جنوبی رفتند.

این مسابقات جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح درمجموعه ورزشی امام خمینی (ره) استان کرمانشاه آغاز شده است .