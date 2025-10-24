رئیس مجلس در صفحه شخصی خوددر فضای مجازی نوشت: با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، متن پیام محمدباقر قالیباف که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده به این شرح است:

نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.