واگذاری اختیارات دولت به استانها در چارچوبی مشخص انجام شود
رئیس مجلس در صفحه شخصی خوددر فضای مجازی نوشت: با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استانها که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، متن پیام محمدباقر قالیباف که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده به این شرح است:
نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید میکنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استانها و ردههای استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.