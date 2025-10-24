به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی از صبح امروز (جمعه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد و بهار طهماسبی در بازی نخست خود به راحتی از سد حریفی از مالزی گذشت.

طهماسبی در مرحله نخست رودرروی نماینده مالزی قرار گرفت که در دو راند پیاپی و با نتایج ۷ بر صفر و ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

طهماسبی در یک‌هشتم نهایی به مصاف هیوتینگ لیو از چین می‌رود.

در بخش پسران نیز محمدحسین تقی‌پور، یکی از شانس‌های کسب مدال کاروان کشورمان در این مسابقات با وجود برتری در راند نخست بدلیل ضربه حریف مصدوم شد و نتوانست به مسابقه ادامه دهد.

پیش از این طا‌ها جوادی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفته بود و عسل گل‌تپه نماینده دیگر کشورمان در مسابقات امروز است که به روی شیاپچانگ می‌روند.

هدایت تیم پسران ایران برعهده فیض‌الله نفجم است و گیتا ویسی نیز تیم دختران را مربیگری می‌کند.