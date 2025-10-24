پخش زنده مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در برنامه مثبت ورزش و دیدار مستقیم فوتبال فولاد و شمس آذر از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان این رشته های ورزشی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال امروز از ساعت ۱۸:۱۵ این پیکار‌ها را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

برنامه مثبت ورزش در جریان برگزاری کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که در صربستان در حال برگزاری است، شامگاه امشب از ساعت ۱۸:۱۵ پیکار‌های مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۴ تا ۹۲ کیلوگرم را با گزارش اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۷ کشتی گیر برگزار می‌شود، محمد بخشی در دور اول با سیف اله ایتایف از فرانسه پیکار می‌کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، محمدمبین عظیمی در دور نخست با شرزاد پایانوف از ازبکستان مبارزه خواهد کرد.

پخش زنده فوتبال فولاد و شمس آذر

شبکه ورزش در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امشب از ساعت ۱۹ تقابل دو تیم شمس آذر و فولاد را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و در هفته هشتم، تیم شمس‌آذر قزوین امشب جمعه دوم آبان میهمان فولاد خوزستان است.

این رقابت از ساعت ۱۹ در ورزشگاه اهواز برگزار و با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

تیم شمس آذر در حال حاضر با ۲ امتیاز در انتهای جدول لیگ قرار دارد و فولاد با ۷ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.