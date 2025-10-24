پخش زنده
با بازسازی کابل فیبرنوری، خدمات اینترنت روستای میرسه مهاباد به حالت عادی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره مخابرات مهاباد گفت: عملیات بازسازی کابل فیبر نوری مهاردار در مسیر روستای میرسه به گاگش شهرستان مهاباد، با تلاش نیروهای فنی مخابرات این شهرستان به پایان رسید و خدمات ارتباطی و اینترنت مشترکان این منطقه پایدار شد.
شهرام نیلوفری افزود: این اقدام که به همت و تلاش بیوقفه همکاران حوزه فنی و واحد تخصصی فیبر نوری مخابرات مهاباد انجام شد، با هدف ارتقای پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: با تعمیر به موقع این کابل، سرویس اینترنت و ارتباطات مشترکین منطقه که دچار اختلال شده بود، به وضعیت عادی و پایدار بازگشته است.
رئیس اداره مخابرات مهاباد با قدردانی از تلاش کارکنان گروه فیبر نوری، بر اهمیت چنین اقداماتی برای توسعه و پایداری شبکه ارتباطی در مناطق روستایی و ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان تأکید کرد.