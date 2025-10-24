وزیر ورزش و جوانان از احداث بزرگ‌ترین خانه جوان کشور در شهر بناب خبر داد و گفت: این خانه در ابعاد هزار و ۲۰۰ متر مربعی در این شهر در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد دنیامالی امروز در مراسم اختتامیه همایش دوچرخه‌سواری شهرستان بناب اظهار کرد: امیدوارم این فضای نشاط و سرزندگی با برنامه‌ریزی بهتر شکل بهتری بگیرد. امروز خواهش کردم که روسای فدراسیون‌های مهم ما در دوچرخه‌سواری و ورزش‌های همگانی در این مراسم حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: من قول دادم به مردم و دولت و در رأس به مقام معظم رهبری که همه تلاش‌مان را انجام خواهیم داد تا ورزش ایران در قاره آسیا و جهان درخشان باشد. امروز مسابقات دوچرخه‌سواری جوانان در بحرین در حال برگزاری است و مدال نقره به دست آوردیم و این یک فرصت تاریخی برای دوچرخه‌سواری ما است.

دنیامالی درباره علت حضور دو تن از روسای فدراسیون دوچرخه‌سواری و ورزش‌های همگانی در شهر بناب گفت: این شهر مزین به عنوان" شهر دوچرخه" است. بنابی‌ها اهل فرهنگ، ادب، شعر و معماری هستند. باید برنامه‌ای تدوین کنیم که در چند فاز مسیر‌های پیاده و دوچرخه در این شهر طراحی شود.

وی افزود: با همکاری اهالی بناب، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری باید در این شهر برنامه‌ریزی شود، برنامه‌ای که در طول یک سال قابل اجرا باشد و مطابق واقعیت و توان نوشته شود.

دنیامالی گفت: در سال آینده بناب باید مرکز میزبانی از مهمانان علاقه‌مند به دوچرخه از سراسر کشور باشد و مسئولان شهرستان باید قدر این موقعیت را بدانند. هر چقدر برنامه‌ریزی‌مان به سمت نوجوانان و بچه‌ها برود، می‌توانیم فرصت خوبی ایجاد کنیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید به موضوع معلولان توجه ویژه داشته باشد. اینجا شهر پهلوانی و مردانگی است و نمی‌شود که یک معلول یا سالمند نتواند در شهر حرکت کند. دوستان عزیز در شورای شهر و فرمانداری باید مناسب‌سازی شهری در بناب را زبانزد کشور کنند. این یکی از بهترین روز‌های زندگی من بود که بعد از یک سفر فشرده در این همایش حضور پیدا کنم.

وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر به آذربایجان‌ شرقی با حضور در همایش دوچرخه سواری بناب مسافتی را همراه با استاندار آذربایجان‌شرقی و سایر مسئولان با دوچرخه طی کرد.