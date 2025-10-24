پخش زنده
امروز: -
در دیدار رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با معاون صدا، دو طرف بر گسترش همکاریهای رسانهای و نقش رادیو در ترویج فرهنگ اراده و امید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کوهپایهزاده با قدردانی از توجه رسانه ملی به ورزش جانبازان گفت:رادیو تریبون ماست.
صدای قهرمانان از این رسانه شنیده میشود و جامعه از این مسیر با توان و انگیزه جانبازان و توانیابان آشنا میشود.
تاکنون کارهای ارزشمندی انجام شده، اما ظرفیت رادیو فراتر از این است و میتواند در فرهنگسازی، نقشی اساسی ایفا کند.
علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی، در سخنان خود با نگاهی تحلیلی به نقش رسانه در ترویج الگوی زیست فعال و امیدبخش گفت: ورزش جانبازان و توانیابان فقط یک فعالیت بدنی نیست؛ بیان دوباره زندگی است. رادیو باید از این صداها روایت بسازد، چون هر یک از این قهرمانان کتابی از ارادهاند.
بخشیزاده با اشاره به ضرورت برنامهریزی منسجم گفت: پیشنهاد ما تدوین سند رسانهای مشترک میان فدراسیون و معاونت صداست تا بر پایه آن، تولید محتوا و برنامهسازی در حوزه ورزش جانبازان با جهتگیری فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ادامه پیدا کند. رادیو باید بازوی توانمندساز این مسیر باشد.
در ادامه نشست، علیاصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش، از نگاه آیندهنگر این شبکه گفت: یکی از اولویتهای رادیو ورزش، پرداختن به رشتههایی است که در سایه ماندهاند، اما عمق انسانی بالایی دارند.ورزش جانبازان و توانیابان در اولویت ماست، زیرا پیامی فراتر از رقابت دارد. پیام ایستادگی.
حمید بهمنی، تهیهکننده نابینای رادیو ورزش، در این نشست از نگاه درونی خود به موضوع گفت: وقتی نمیبینی ، صدا همهچیز است.
ما در برنامه دو ساعتهای که برای ورزش جانبازان و توانیابان داریم، سعی کردهایم با زبان صدا تصویر بسازیم.
تلاش میکنیم شنونده در کنار قهرمان باشد، صدای نفسش را بشنود، ضربان تلاشش را حس کند.