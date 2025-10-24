پخش زنده
رئیسجمهوری سوئیس درباره رسیدن به توافق تجاری با ایالات متحده آمریکا در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) ابراز ناامیدیکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارین کلر-سوتر، رئیسجمهوری سوئیس، در گفتوگو با روزنامه محلی تاگسآنسایگر گفت: اینکه بتوانیم امسال، با دولت آمریکا درباره تعرفههای تجاری به توافق برسیم قابل پیشبینی نیست.
وی افزود: امکان پیشبینی وجود ندارد. همه چیز به چراغ سبز دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا بستگی دارد.
ترامپ در مردادماه و پس از تماس تلفنی با رئیسجمهوری سوئیس، تعرفه ۳۹ درصدی بر واردات کالاهای سوئیسی وضع و دلیل آن را کسری تراز تجاری آمریکا با این کشور اعلام کرد.
این اقدام، انتقادهایی را در داخل سوئیس بهدنبال داشت و ترامپ نیز سپس گفت که کلر-سوتر مایل به شنیدن نگرانیهای او درباره کسری تجاری نبوده است.
دولت سوئیس از آن زمان در تلاش است با ارائه بستهای از طرحهای سرمایهگذاری و پیشنهادهایی برای کاهش کسری تجاری، با آمریکا به توافق برسد.
کلر-سوتر با بیان اینکه مذاکرات با واشنگتن ادامه دارد، تأکید کرد که کمتر از ۱۰ درصد از صادرات سوئیس، مشمول تعرفههای آمریکا میشود.