نیروهای رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان شامگاه پنجشنبه و صبح امروز جمعه به شهرهای کرانه باختری و اردوگاههای آن یورش بردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع فلسطینی اعلام کردند نیروهای رژیم اشغالگر به همراه شهرک نشینان شامگاه پنجشنبه و صبح امروز جمعه به تعدادی از شهرهای کرانه باختری و اردوگاههای آن از جمله اردوگاه بلاطه در شرق نابلس یورش برده و اقدام به ضرب و جرح جوانان و سوزاندن خودروهای شهروندان و املاک آنها و بازداشت تعدادی از فلسطینیها کردند.
نیروهای رژیم صهیونیستی طی یورش به اردوگاه بلاطه اقدام به شلیک گلوله و بمبهای صوتی کردند و به چندین منزل یورش بردند و تعدادی از جوانان را بازداشت کردند.
نیروهای رژیم اشغالگر به شهر جنین و شهرک قباطیه یورش برده و تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند. آنها همچنین به اردوگاههای عسگر و بلاطه و شهرک النصاریه و شهرک حزما در شمال شرق قدس یورش بردند و با گاز اشک آور و بمبهای صوتی به شهروندان حمله کردند.
این نیروها تعدادی از جوانان فلسطینی را در این منطقه و در شهر طولکرم بازداشت کردند.
همچنین شهرک نشینان اقدام به سوزاندن خودروهای فلسطینیها طی حمله به شهرک دیردبوان در شرق شهر رام الله کردند.
در این راستا دبیرکل شورای آوارگان نروژ اعلام کرد: به آتش کشیدن منازل و املاک بادیه نشینان در کرانه باختری توسط شهرک نشینان یک امر ناراحت کننده است. مقامات اسرائیلی به هیچ وجه درباره خشونت شهرک نشینان تحقیقات نمیکنند.
در همین حال آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) بر لزوم توقف طرحهای الحاق فزاینده اسرائیل در کرانه باختری تاکید کرد و اظهار داشت: «آینده غزه و کرانه باختری یکی است».
آنروا اعلام کرد: «کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، از زمان آغاز جنگ غزه شاهد تشدید شدید خشونت بوده است.»