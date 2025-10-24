پخش زنده
امروز: -
مراسم نخستین سالگرد شهادت مدافع امنیت کشور، گروهبان یکم محمد مهدی شاهرخی فر در شهرستان شوشتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در گلزار شهدای شوشتر برگزار شد.
در این مراسم آیت الله سیدمحمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزههای علمیه خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شاهرخی فر، گفت: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت و با هدایتهای رهبر معظم انقلاب مسیر پرافتخار خود را ادامه میدهد.
حجت الاسلام محمد رضا حبیب پور، امام جمعه شوشتر همچنین در این مراسم بر معرفی هر چه بیشتر شهدای گرانقدر از جمله گروهبان یکم شهید شاهرخی فر به نسل جوان تاکید کرد.
گروهبان یکم محمد مهدی شاهرخیفر از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران آبان ماه سال گذشته در دفاع از حریم آسمان ایران اسلامی در برابر متجاوزان صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.