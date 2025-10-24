به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح توسعه بیمارستان امام خمینی (ره نقده) از سال ۱۳۹۷ شروع و در نیمه دوم ۱۴۰۳ بیمار خواب شده است.افزود: این طرح روز گذشته با حضور رئیس جمهور در استان، بصورت برخط و با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

محمد امین ولی‌زاده تصریح کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۴ هزار و ۵۰۵ متر مربع در ۵ طبقه احداث شده و یکی از بیمارستان‌های تخصصی در استان است که بغیر از جراحی قلب و برخی تخصص‌ها که در الگوی شهرستان نیست بقیه رشته‌های تخصصی در آن فعال هستند و همچنین بعلت نزدیکی به مرز عراق، برای ارائه خدمات درمانی به مردم اقلیم و شمال عراق در بخش گردشگری درمانی، بخش بین المللی آن نیز تعبیه شده است و در حال اخذ مجوز‌های لازمه هستیم.

با بهره برداری ازطرح توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) از ۱۴۲ تخت مصوب به ۳۴۹ تخت ارتقای و از لحاظ شاخص‌های بیمارستانی از ۱،۱ به ۲،۵ ارتقا پیدا کرده است که شاخص کشوری نیز ۲،۵ است .

با بهره برداری از این طرح ، اتاق عمل این بیمارستان از ۳ اتاق به ۸ اتاق، تخت‌های‌آی سی یو از ۱۰ تخت به ۱۸ تخت، بخش‌های جراحی زنان، زایمان و مردان، آن آی سی یو، سی سی یو، بخش‌های داخلی زنان و مردان و بخش داخلی اعصاب و مردان افزایش پیدا کرده است و امکان ارائه خدمات در مانی و جراحی در این بیمارستان به صد در صد رسیده است.