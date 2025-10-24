پخش زنده
امروز: -
حسین سعادت و ابوالفضل ولایی در ترکیب تیم ملی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا عازم عمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دو راگبی باز قمی در ترکیب تیم ملی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا عازم عمان شدند.
تیم ملی راگبی ۷ نفره کشورمان در حالی برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا به مسقط پایتخت عمان سفر کرد که حسین سعادت و ابوالفضل ولایی دو ملی پوش قمی را در ترکیب خود دارد.
مهدی جعفری و علیرضا پاسالاری دیگر ملیپوشان راگبی قم بودند که در اردوی تیم ملی، پیش از شرکت در رقابتهای آسیایی حضور داشتند ولی به علت مشکل روادید از این اعزام بازماندند.