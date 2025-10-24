پخش زنده
خطیب نماز جمعه تهران گفت: قرارداد ۱۰ ساله برجام پایان یافت و آمریکایی که این قرارداد را پیش چشم جهانیان پاره کرد، قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره سادهلوحی سیاسی است.
وی ادامه داد: در این دنیا جاذبههای زیادی وجود دارد که برخی افراد به آنها دل میبندند؛ برخی درونی و برخی بیرونی هستند. سلامتی، مال و ثروت، داشتن قوم و قبیله و حزب از جاذبههای بیرونی است، اما حضرت علی (ع) فرمودهاند که به هیچیک از اینها دل نبندید چرا که ماندنی نیستند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: ۱۳ جمادیالاول، که مصادف با ۱۳ آبان است، ایام فاطمیه اول و ۱۳ جمادیالثانی ایام فاطمیه دوم محسوب میشود.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: حضرت علی (ع) فرمودهاند که مرگ از سایه شما به شما نزدیکتر است و بر پیشانی شما هک شده است؛ بنابراین باید خود را با بندگی خدا و پایبندی به فرامین الهی برای این سفر طولانی آماده کنیم.
وی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با جوانان قهرمان و مدالآور المپیادهای جهانی گفت: دو عنصر اصلی در رهنمودهای رهبری وجود دارد؛ نخست امید؛ ایران و جوانانش مظهر امید هستند. کشور ما در رتبه اول تحقیقات علمی جهان قرار دارد که این خود مایه امید است. بارها رهبر فرمودند که آینده را روشنتر از گذشته میبینم.
خاتمی عنصر دوم را عزت و اقتدار دانست و افزود: رهبر انقلاب دروغهای ترامپ را افشا کردند. ادعای جنگ با تروریسم در حالی است که در دو سال گذشته حدود ۲۰ هزار کودک کشته شدهاند. اگر دنیا میخواهد تروریست واقعی را بشناسد، آن شخص ترامپ است.
وی ادامه داد: ترامپ شهید سلیمانی، شهید طهرانچی و شهید عباسی را به شهادت رسانده و داعش را ایجاد کرده است. ادعای دوستی با ملت ایران نیز دروغی آشکار است. شما رژیمی سیاه و شکنجهگر بر ایران مسلط کردید و جاسوسخانهها مرکز توطئه علیه ملت بودند. از نگاه شما هر کسی که در مقابل شرارتها ایستادگی کند، تروریست است، در حالی که نگاه ملتها اینگونه نیست.
خطیب نماز جمعه تهران در تأکید کرد: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معاملهای که با زورگیری همراه باشد، تسلیم است و ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.
آیتالله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، در سخنرانی خود با انتقاد از آمریکا اظهار کرد: شما چکاره دنیا هستید که درباره صنعت هستهای کشورها تصمیم میگیرید؟ منطق آمریکا منطق زور است و به یاری خدا ملت ایران شاخ این گاو وحشی را خواهد شکست.
وی با اشاره به پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام افزود: دو هفته قبل قرارداد کذایی ۱۰ ساله برجام به پایان رسید. در مواجهه با دشمن نباید خوشبین بود؛ حتی به لبخند دشمن باید بدبین بود. آمریکا که قرارداد برجام را پیش چشم جهانیان پاره کرد، قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره سادهلوحی سیاسی است.
خاتمی به سخنان عراقچی مبنی بر زیادهخواهی آمریکا اشاره کرد و گفت: این سخن درست و قابل تایید است و موضع انقلاب اسلامی را بازتاب میدهد.
وی درباره نقض آتشبس در غزه تصریح کرد: بعد از دو سال جنایات بیامان صهیونیستها، آنها مجبور به پذیرش آتشبس شدند، اما رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ تعهدی نیست و تاکنون ۸۰ بار آتشبس را نقض کرده است.
خاتمی با اشاره به نشست شرمالشیخ عنوان کرد: ترامپ در این نشست همه رؤسای جمهور شرکتکننده را تحقیر کرد. این رژیم خونخوار است و کشورهای واسطه از جمله مصر باید مراقب باشند.
وی همچنین به مناسبت روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) گفت: امیدواریم به زندگی و معیشت این قشر خدمتگزار توجه شود.
خاتمی در خصوص آزادی «مهدیه اسفندیاری» از زندان فرانسه افزود: فرانسه در این زمینه بهعنوان عامل رژیم صهیونیستی عمل کرد.
وی درباره منحل شدن بانک آینده اظهار کرد: این اقدام درست است و امید است تداوم یابد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بزرگداشت علامه نائینی گفت: اندیشه سیاسی ایشان همان بود که امروز در قالب جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود.
در پایان، وی با یادآوری سالروز شهادت محمدحسین فهمیده گفت: این روز، روز نوجوان و بسیج دانشآموزی است و روحیه بسیجی کشور را حفظ کرده و خواهد کرد.