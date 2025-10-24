به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین اختتامیه امشب، برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره با حضور هنرمندان و فیلم سازان معرفی و از سازندگان این آثار قدردانی می شود.

شب گذشته نیز فهرست نامزد‌های بخش مسابقه ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شده بودند.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از یکشنبه ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایران‌مال آغاز شد و تا جمعه تا جمعه ۲ آبان ادامه داشت.