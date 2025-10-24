۱۹ حلقه چاه آب غیرمجاز با دستور دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم و در راستای صیانت از منابع آبی این شهرستان شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد یوسفوند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم اظهار کرد: برای حفظ و احیای منابع آب‌های زیرزمینی شهرستان، ۱۹ حلقه چاه غیرمجاز آب در محدوده شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه شد.

توکلی، مدیر امور منابع آب رباط کریم نیز در این رابطه، بیان کرد: این چاه‌ها در مجموع عمقی بیش از ۵۴۰ متر و دبی حدود ۱۸ لیتر بر ثانیه داشتند که با مسدود شدن آنها از هدر رفت سالانه بیش از ۳۵۶ هزار متر مکعب آب جلوگیری می‌شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان رباط کریم افزود: این اقدام بخشی از برنامه ملی برای حفاظت از منابع حیاتی آب است و با هرگونه حفر یا بهره برداری غیرقانونی از آب‌های زیرزمینی مطابق قانون برخورد خواهد شد.