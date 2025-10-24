به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر مرادی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم MMA پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه پا، نتوانست در مرحله نیمه‌نهایی و مبارزه با نماینده بحرینی شرکت کند و به این ترتیب به کسب مدال برنز بسنده کرد.

مرادی شب گذشته از سد ۲ حریف اردنی و عربستانی خود گذشت و راهی این مرحله شد. تا دقایقی دیگر امیرمحمد حاتمیان در وزن ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۱۲:۲۰ برابر حریف بحرینی قرار خواهد گرفت.