پخش زنده
امروز: -
مرادی به دلیل آسیب دیدگی از ادامه مبارزات در بازیهای آسیایی جوانان بحرین بازماند و به مدال برنز بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر مرادی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم MMA پسران ایران در بازیهای آسیایی جوانان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه پا، نتوانست در مرحله نیمهنهایی و مبارزه با نماینده بحرینی شرکت کند و به این ترتیب به کسب مدال برنز بسنده کرد.
مرادی شب گذشته از سد ۲ حریف اردنی و عربستانی خود گذشت و راهی این مرحله شد. تا دقایقی دیگر امیرمحمد حاتمیان در وزن ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۱۲:۲۰ برابر حریف بحرینی قرار خواهد گرفت.